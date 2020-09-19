В Беларуси мужчина поджёг себя у здания милиции

В Беларуси 36-летний мужчина поджёг себя возле здания РОВД. Инцидент произошёл в городе Смолевичи. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

Как пишет TUT.by со ссылкой на пресс-службу МВД, огонь был потушен сотрудником РОВД из огнетушителя. Перед тем как совершить акт самосожжения мужчина не выкрикивал никаких лозунгов. В ведомстве установили, что за несколько дней до ЧП он звонил в милицию и предупреждал о намерении совершить суицид, но тогда его остановили.

В СК сообщили, что подойдя к зданию РОВД пострадавший позвонил в дверной звонок. По данным следователей, в 2016 году мужчина проходил лечение «в связи с психическим заболеванием и склонности к суицидам».

По мнению родственников пострадавшего, причиной трагического поступка стал алкоголь.