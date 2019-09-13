В Беларуси двухлетняя дочь случайно задушила мать

В деревне Старое Село Брестской области двухлетняя дочь случайно задушила свою 21-летнюю мать, предположительно подняв стеклоподъёмник в автомобиле, пишет Daily Mail.

Трагедия произошла, когда девушка пыталась достать ребёнка с переднего сиденья BMW E34 через открытое окно. В бессознательном состоянии супругу обнаружил муж. В больнице молодой матери диагностировали асфиксию, приведшую к повреждению головного мозга, через восемь дней пострадавшая, так и не придя в сознание, скончалась в реанимации. У погибшей остались две дочери.

По факту произошедшего управление Следственного комитета Брестской области начало проверку, сообщает «Спутник-Беларусь».