В Башкирии задержали директора сгоревшего пансионата, где погибли 11 постояльцев

В Башкирии следователи задержали директора частного дома престарелых Расиму Махиянову после пожара, в котором заживо сгорели 11 постояльцев. Женщина подозревается в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109), сообщает пресс-служба регионального СК.

По результатам оперативных мероприятий также было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Оба дела объединены в одно производство.

Напомним, в ночь на 15 декабря в пансионате в селе Ишбулдино в Башкирии при тушении пожара обнаружены тела 11 погибших, сообщала пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Информация о пожаре появилась в 00:53 по московскому времени. Пожар тушили на протяжении трёх часов. По данным властей, в сгоревшем здании находились 16 человек, пятеро из них спасены. Один из спасённых госпитализирован из-за хронического заболевания. В Абзелиловском районе введён режим ЧС.