​​​​​​​В Башкирии ввели самоизоляцию для жителей старше 65 лет

Власти Башкирии с 13 октября вводят обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет, которые не привились от COVID, сообщил на оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров.

«Мы с Минздравом проанализировали смертность, это в основном люди старше 60 лет, имеющие тяжёлые заболевания. В этой связи мы на оперативном штабе договорились, я сегодня подпишу указ — с 13 октября мы вводим режим самоизоляции для лиц, достигших 65 лет и старше. Это касается тех, кто не вакцинирован», — сообщил Хабиров.

С 12 октября без сертификатов о вакцинации и справок о перенесённом COVID-19 или об отрицательном ПЦР-тесте ограничено посещение торговых центров и частных музеев, с 18 октября это коснется салонов красоты и бьюти-индустрии.