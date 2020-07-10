В Башкирии убит 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Башкирии убит ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов, сообщает региональное управление СКР.

Тело 100-летнего ветерана с признаками насильственной смерти было обнаружено в его частном доме в селе Леуза. С целью расследования создана следственно-оперативная группа из следователей по особо важным делам, криминалистов, сотрудников МВД.

«Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершённых преступлений и лиц, причастных к их совершению. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления республики и министра внутренних дел республики», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой), пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряжённое с разбоем»).