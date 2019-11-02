В Башкирии трое детей провалились под лёд. По данным ТАСС, один из них погиб, двое находятся в больнице. Из воды детей достал их отец.

Как рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по республике, ЧП произошло днём 2 ноября на Малом озере села Байгильдино.

«Детям оказана первая помощь, двое детей — 2016 и 2014 годов рождения — доставлены в больницу. К сожалению, одного ребёнка 2012 года рождения спасти не удалось», — сообщили в ведомстве.

Детей на озере заметили соседи. Они сразу сообщили родителям и вызвали сотрудников МЧС, медиков и полицейских.

Иглинский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по республике организовал проведение доследственной проверки по факту гибели ребенка.

С родителями детей работает психолог.