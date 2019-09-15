В Башкирии школьница утопила в тазике младшую сестру, мешавшую ей делать уроки

15.09.2019 17:02
СК Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 17-летней девушки, которая подозревается в убийстве 7-летней сестры. Трагедия произошла 13 сентября в селе Салават.
По версии следствия, убитая девочка мешала делать уроки своей старшей сестре и та решила успокоить её. Девушка отвела сестру в баню, засунула головой в таз с водой и удерживала так какое-то время. В итоге малышка захлебнулась.
«Следователями проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются близкие и члены семьи погибшей, подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения», — цитирует Znak.com сообщение ведомства.