В Башкирии прокуратура начала проверку по факту отказа принять ребёнка в детский сад из-за внешности

Прокуратура Башкирии проводит проверку информации о двухлетней девочке, которую не берут в детский сад из-за внешности. У ребёнка деформированное лицо и сросшиеся пальцы на руках и ногах.

Как пишет РИА «Новости», ребёнок вместе с родителями проживает в доме, в котором нет отопления и воды. При этом девочке до сих пор не поставили диагноз и не оформили инвалидность.

«Надзорный орган даст правовую оценку действиям или бездействиям должностных лиц местного самоуправления, а также докторам поликлиники, курирующей ребенка. По результатам проверки при наличии оснований будут внесены акты прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

После того как местный благотворительный фонд «Радуга добра» разместил в соцсетях информацию о девочке Софье, глава республики Радий Хабиров заявил о готовности региональных властей помочь семье.

В мэрии Стерлитамакского района сообщили, что родители девочки ранее не обращались к руководству детского сада села Алатаны, где проживает семья.