В Башкирии перед женихом и невестой рухнул фасад здания ЗАГСа (ВИДЕО)

В посёлке Красноусольский в Башкирии влюблённая пара, подававшая заявление о регистрации брака, чуть не погибла при походе в ЗАГС, пишет Ura.ru. Прямо после их прихода рухнул фасад Дома культуры, где расположен отдел записи актов.

Инцидент с обрушени фасада опубликовал во «ВКонтакте» местный житель Максим Дегков. На кадрах видно, как груда снега и обломков падает сразу после того, как пара прошла в двери здания.