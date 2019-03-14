В Башкирии перед женихом и невестой рухнул фасад здания ЗАГСа (ВИДЕО)

14.03.2019 09:15
В посёлке Красноусольский в Башкирии влюблённая пара, подававшая заявление о регистрации брака, чуть не погибла при походе в ЗАГС, пишет Ura.ru. Прямо после их прихода рухнул фасад Дома культуры, где расположен отдел записи актов.
Инцидент с обрушени фасада опубликовал во «ВКонтакте» местный житель Максим Дегков. На кадрах видно, как груда снега и обломков падает сразу после того, как пара прошла в двери здания.
«Рухнувший фасад Дома культуры посёлка Красноусольский в Башкортостане едва не разрушил будущее пары молодых влюблённых, которые шли подавать заявление в ЗАГС», — прокомментировал видео Дегков.