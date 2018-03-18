В Башкирии наблюдателю угрожают увольнением с работы

В городе Белебей в Башкортостане наблюдателю на участке № 1197 Наталье Ивановой угрожают увольнением за то, что подала председателю комиссии жалобу о нарушениях, со ссылкой на наблюдателя ТИК от КПРФ Раиля Абдульманова пишет «ОВД-Инфо».

После того как женщина подала жалобу, председатель передал данные наблюдателя главе администрации, а тот связался с руководителем магазина «Апельсин», в котором работает женщина. После этого управляющий позвонил самой Ивановой и пригрозил ей увольнением за осуществление наблюдения.