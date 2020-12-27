В Башкирии мужчина записал видеообращение перед тем, как отравил своих детей и погиб сам

В Башкирии возбудили уголовное дело после смерти мужчины и его детей, тела которых были обнаружены в автомобиле 26 декабря возле реки Уршак. По предварительным данным, они отравились угарным газом.

По версии следствия, 26 декабря 2020 года в Уфе между 37-летним мужчиной и его 31-летней супругой произошла ссора на почве ревности. После конфликта мужчина взял детей и уехал на собственном автомобиле к берегу реки Уршак.

«Следователями-криминалистами в ходе осмотра изъятого мобильного телефона 37-летнего подозреваемого извлечены аудиосообщения и видеозаписи, которые он записал перед совершением преступления, где пояснил о мотивах своего поступка», — сообщили в пресс-службе СКР по Республике Башкортостан.

Планируется провести судебную фоноскопическую экспертизу, чтобы идентифицировать голос подозреваемого. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.