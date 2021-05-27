В Барнауле школьницы изнасиловали четвероклассницу и отправили видео её матери

В Барнауле СК России по Алтайскому краю возбудил дело по статье 132 УК РФ после того, как школьницы изнасиловали 11-летнюю девочку и засняли всё происходящее на видео, сообщает пресс-служба ведомства.

«Днем 23 мая 2021 года 14-летняя жительница города Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов краевого центра, причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки», — сказано в сообщении СК.

По данным издания «Московский комсомолец», девочку изнасиловали семиклассницы посторонним предметом. Одна из жительниц Барнаула рассказала, что «девочка не была случайной жертвой». По её словам, школьницы отправили видео матери этой девочки — они с ней были знакомы и знали номер телефона. Женщина предполагает, что у школьниц «нарастал какой-то конфликт, девочку травили и гнобили, и вот во что это вылилось в итоге».

Главную фигурантку задержали, в ближайшее время будет решаться вопрос об её аресте. Если вина будет доказана, школьнице грозит срок в колонии, потому что ей уже есть 14 лет. Другие соучастницы ещё не достигли этого возраста, и, как сообщается, ими занимаются инспекторы по делам несовершеннолетних.