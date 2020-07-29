В Барнауле боксёр одним ударом убил прохожего, который заступился за мужчину с инвалидностью

В Барнауле боксёр Михаил Старцев убил местного жителя Павла Рохлова, заступившегося за мужчину с инвалидностью, которого избивал Старцев вместе с чемпионкой мира по кикбоксингу Лилией Ворогушиной, пишет «Комсомольская правда — Барнаул».

По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 27 июля около одного из развлекательных заведений города: Рохлов пытался оттащить Ворогушину от мужчины с тростью, но получил удар в голову сзади от 38-летнего боксёра. После этого мужчина упал на асфальт, прибывшие на место драки медики констатировали его смерть.

Управление СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).