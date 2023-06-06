В баре Нижнего Тагила в поножовщине пострадал работник «Уралвагонзавода», пытавшийся защитить свою подругу

В Нижнем Тагиле работник «Уралвагонзавода» в попытках защитить свою подругу получил удар ножом. Инцидент произошёл в ночь на 4 июня в баре «Muse» на Вагонке. Пострадавшим оказался 24-летний инженер оборонного предприятия. Его подруга рассказала редакции «КП-Екатеринбург» подробности конфликта.

Молодые люди пошли на вечеринку спонтанно. В тот день они решили выйти на прогулку и после заглянуть с друзьями в бар. В очереди у входа в заведение посетители услышали в свой адрес нелестные комментарии.

«Нападавший начал перепалку с моими друзьями. Он был со своей мамой и девушкой. Посмотрел на нас и сказал: “Этих чепушил в клуб вообще не пустят”. Мы не поняли, почему он себя так повёл. Попросили его отстать от нас. Охрана всех успокоила и пропустила внутрь. На входе нас быстро досмотрели, не особо проверяя карманы», — рассказывает тагильчанка.

По словам девушки, никаких металлорамок в заведении не было. Внутри бара тот самый задира подошёл к их компании и решил извиниться. У молодых людей попросила прощения и мать нападавшего. Столики двух компаний находились недалеко, поэтому тагильчанка решила поинтересоваться у конфликтного мужчины, почему он не танцует. Вместо ответа она получила в свой адрес пожелание «пойти подальше».

«Это услышал мой друг. Он решил выяснить, почему посетитель так нагрубил. Мы были в адекватном состоянии. Друг много не пил, так как принимает лекарства», — уточняет девушка.

Затем её друг получил удар ножом под ребро в область лёгких, а нападавший так ничего и не ответил. Девушка утверждает, что персонал не пытался им помочь, а скорую для раненого заводчанина вызвали посетители бара. Сотрудникам заведения дали распоряжение как можно скорее убрать следы бойни, чтобы не смущать всех присутствующих.

После инцидента нападавший стоял с компанией молодых людей у входа и улыбался, а затем благополучно сбежал из клуба. Полицию тагильчанам пришлось вызывать самостоятельно, так как персонал заведения не оказал в этом поддержку. На следующее утро после потасовки полицейские задержали подозреваемого, однако орудие преступления разыскать так и не удалось. Заводчанина прооперировали, на следующий день он дал показания в полиции. Пострадавшая сторона считает, что руководство заведения обвиняет их в неадекватном поведении безосновательно, пишет «КП-Екатеринбург».

«Ему даже руку поднять тяжело. Врачи сказали, что он в стабильном состоянии. Больше всего печалит, что теперь директор заведения пытается выставить нас виноватыми. Якобы мы скакали по всему бару и провоцировали парня на агрессию», — отмечает подруга пострадавшего.

Как рассказал TagilCity.ru директор бара-ресторана «Muse», на входе в заведение администратор проверяет всех гостей с помощью досмотрового металлоискателя. Поэтому нож у подозреваемого точно бы нашли.

«На видео, которые зафиксировали камеры наблюдения, прекрасно видно, кто начал вести себя агрессивно. Но в интересах следствия мы пока не можем предоставить записи. Более того, в соцсетях пишут, что напавший молодой человек — наш сотрудник. Это не соответствует действительности», — комментирует директор.

Однако подруга пострадавшего заводчанина уверена, что в ту ночь на входе у компании не проверяли карманы на наличие острых предметов.

«При входе в клуб охранники просто окинули нас взглядом, сказали, что можем проходить. Единственное, что они сделали, попросили меня открыть сумку. Я, естественно, открыла, и один из охранников даже секунды не смотрел, что там внутри, и пропустил. О каких металлоискателях вообще может идти речь?» — сказала TagilCity.ru девушка.

В отделе полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.