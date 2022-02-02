В баре на Вагонке до полусмерти избили двух клиентов

В Нижнем Тагиле две семейные пары обвинили охранников и администратора бара Muse в избиении. Инцидент произошёл в ночь 23 января. Две семейные пары отмечали день рождения в баре на Дзержинского, 31.

«Мой муж подошёл к соседнему столику попросить салфетку, чтобы протереть стол. Девушка, сидевшая за столом, кивнула, что он может её взять. Но, когда он потянулся за салфеткой, мужчина за этим же столом ударил его по рукам со словами “Куда лезешь” и предложил выйти поговорить в холл», — рассказала Е1 супруга пострадавшего тагильчанина.

Мужчины вышли поговорить — разговор был на повышенных тонах. Спустя время к ним подбежал представитель администрации заведения и попросил гостей покинуть зал. Хотя, по словам жены пострадавшего, зачинщиком драки были не они. Пара подошла к администратору объяснить ситуацию. Но, когда жена пошла в зал за куртками, охранник ударил тагильчанина.

«Неожиданно один из охранников ударил мужа в голову чем-то, тот отлетел к стенке. Это была не драка, а избиение. Поднимаю глаза — мой муж летит передо мной, головой об пол ударяется, и я вижу, как у него начинается отёк у глаза и лицо начинает опухать», — говорит жена первого пострадавшего.

По её словам, администратор и охранник начали избивать мужчину. После досталось и его другу: второй охранник из барной стойки выбежал и ударил в лоб мужчину. Жёны пострадавших мужчин чудом оттащили охранников. Две семейные пары уехали из бара домой, а позже обратились за медицинской помощью.

Позже врачи поставили диагноз одному из пострадавших — перелом скуловой кости и глазницы с сотрясением головного мозга. Мужчине пришлось делать операцию. Второй мужчина отделался легче — рассечением кожных покровов на лбу.

Обе семьи на следующий день написали заявления в полицию, но уголовное дело пока не возбуждено. Администрация банкет-холла «Ривьера», на первом этаже которого расположен бар Muse, отказала полиции в выдаче видеозаписей. Якобы в месте, где произошло избиение, камеры были отключены по причине ремонта.

Сами же охранники и администратор заявили полицейским, что не знают, кто покалечил мужчин, и что они просто вывели гостей из бара, а на улице тех избили неизвестные. У второго избитого, и вовсе не зарегистрировали заявление.

Пострадавшие предполагают, что их побили студенты местного педагогического колледжа. В полиции Нижнего Тагила рассказали, что по данному факту в ОП № 17 проводится проверка.