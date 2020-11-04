В Баранчинском прошли общественные слушания по поводу строительства фабрики УГМК

3 ноября прошёл первый этап общественных слушаний по вопросу разработки третьей очереди Волковского месторождения и строительства фабрики по переработке медно-ванадиевых руд. Неравнодушные жители высказали своё мнение и задали наболевшие вопросы представителям УГМК и «Святогора» (входит в УГМК). В конце встречи присутствующие проголосовали за проект.

Из-за пандемии слушания проходили в режиме онлайн на платформе Skype. В интернет-конференции находилось 35 человек, но точное количество участников нигде не фиксировалось.

Порядка 30 местных жителей, которые не смогли зарегистрироваться на платформе, пришли в зал Баранчинского центра культуры и досуга. Там на большом экране с 14:00 до 16:00 велась прямая трансляция слушаний.

«Сделали конференцию в рабочее время, когда взрослые на работе, а студенты на учёбе. Остались пенсионеры, которые не имеют технических возможностей. Некоторым заявки на участие в слушаниях отклоняли, что это за дискриминация», — негодует пенсионерка из Баранчи Татьяна.

Жители Кушвинского городского округа заранее подготовились к мероприятию: коллективно составили ряд волнующих их вопросов, написали свои просьбы и предложения.

«Учитывая, что в результате деятельности открытого рудника будет нанесён непоправимый ущерб здоровью граждан (во время взрывов для разрыхления породы выбрасывается около 15–20 млн кубометров пыли), <...> предлагаем перенести границы открытого карьера на максимально дальнее расстояние от границ СНТ “Коллективный сад № 8” НТМК», — написано в обращении к «Святогору».

Также жители попросили компанию вовсе отказаться от строительства обогатительной фабрики — по их мнению, это уменьшит негативное воздействие на гидросферу и сохранит не менее 320 га леса.

В свою очередь, представители УГМК и «Святогора» рассказали, что «значительного влияния на растительный мир оказано не будет».

«Планируется производственно-экологический мониторинг на предмет предельно допустимых концентраций. Всё негативное воздействие останется в пределах санитарно-защитной зоны», — поясняют сторонники проекта по разработке Волковского месторождения.

Кушвинцы с недоверием восприняли слова промышленников. Согласно проекту, добыча руд будет относиться к первому классу по воздействию на окружающую среду. Предполагается, что во время разработки месторождения будут проводиться взрывы с периодичностью раз в два дня. Также, по предварительным данным, для реализации проекта вырубят порядка 1700 га леса.

Представители «Святогора» уверяют, что взрывы будут проводиться в дневное время и никому не помешают, а после отработки месторождения, то есть через 22 года, они восстановят пострадавшие лесные участки.

«В обещания УГМК, если честно, не верю. Их предыдущие объекты оставляют желать лучшего. Если бы там был действительно рай, который они нам обещают, то мы бы были не против, но пока хороших примеров нет», — рассказывает житель Баранчи Иван Никифоров.

Перед началом голосования свою позицию высказал депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин, также принимавший участие в слушаниях.

«В мой округ входят разные города: Верх-Нейвинск, Кировград, Верхняя Тура. И когда я приезжаю в эти города, спрашиваю: “А кто построил это всё?” Оказывается, что это всё построила УГМК: дороги сделали с помощью УГМК, в Кировграде сделали очистные сооружения с помощью УГМК. Это на самом деле так, я здесь ничего не преувеличиваю. <...> Я готов также выступить и на стороне жителей в плане того, что буду следить за тем, что происходит и на карьере, и на отвале», — пообещал депутат.

По итогам обсуждений среди жителей было проведено голосование. За разработку третьей очереди Волковского месторождения из 30 человек, пришедших в местный клуб, 29 проголосовали против, 1 участник воздержался. Результаты онлайн-голосования пока неизвестны. По вопросу строительства фабрики по переработке медно-ванадиевых руд все 30 респондентов высказались против. Результаты голосования в Skype сотрудники УГМК представят позже.

Второй этап общественных слушаний состоится 21 декабря. «Святогор» пообещал жителям до 20 ноября предоставить всю информацию о проектах с учётом высказанных замечаний.