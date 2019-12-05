В банкоматах Сбербанка появились таджикский и узбекский языки

Сбербанк добавил в 80% своих банкоматов возможность обслуживания на таджикском и узбекском языках, сообщает пресс-служба банка.

На эти языки переведены операции снятия наличных, проверки баланса и оплаты мобильной связи. Также на узбекском и таджикском языках теперь доступны презентации по популярным среди иностранцев продуктам, например дебетовым картам, и инструкции по использованию приложений Сбербанка и его программы лояльности.

Всего в банкоматах Сбербанка доступно обслуживание на десяти иностранных языках, включая английский. На сайте кредитной организации сообщается, что у Сбербанка 95,4 миллиона активных клиентов и 77 тысяч банкоматов в России.