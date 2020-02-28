В Азербайджане у россиянина обнаружили коронавирус

У гражданина России, прибывшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, со ссылкой на оперативный штаб пишет «Интерфакс». Его поместили в инфекционный блок специального режима.

Отмечается, что это четвёртый гражданин России, у которого обнаружили коронавирус. Ранее заболевание подтвердили у троих россиян, отдыхавших на круизном лайнере «Даймонд Принсесс», они находятся в Казани.

По данным на 27 февраля, медицинское наблюдение ведётся также за 221 гражданином России, вернувшимся из КНР.