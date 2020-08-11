В августе центр «Мой бизнес» проведёт для предпринимателей Горнозаводского округа три бесплатных обучающих семинара

Тагильский центр «Мой бизнес» анонсировал программу обучающих семинаров на август для предпринимателей Горнозаводского округа. В ближайшее время уральские бизнесмены смогут бесплатно научиться продвигать своё дело в интернете при помощи нативной рекламы, спонсорства и контентного маркетинга. Им также помогут обрести управленческие навыки и расскажут об особенностях работы самозанятыми в beauty-сфере.

Бесплатный онлайн-тренинг «Интернет-маркетинг» пройдёт уже на этой неделе — с 12 по 14 августа (с 14:00 до 16:00). Активные ссылки будут доступны в дни проведения обучения. Предпринимателям из Нижнего Тагила и других уральских городов объяснят, как создать сайт с высокой конверсией; когда выгоднее использовать нативную рекламу, контентный маркетинг или спонсорство; как продвигать себя, свою компанию или продукцию в соцсетях. Спикерами выступят опытные специалисты студии продвижения PROMONT Юлия Келлер и Александр Кулаков, руководитель отдела рекламы АН «Между строк» Елена Полюгова.

На 19, 20 и 21 августа запланирован семинар «Управленческие навыки». Онлайн-учёба будет проходить с 18:00 до 21:00. Бизнесменам помогут повысить результативность и эффективность работы возглавляемых ими коллективов. Преподаватель УрФУ Максим Щербинин расскажет, почему хороший управленец должен уметь не только «надзирать и наказывать», но и правильно мотивировать своих сотрудников, как правильно распределять между ними обязанности, завоевать их признание и уважение.

В конце лета, 26 августа, уральские предприниматели бесплатно смогут принять участие в семинаре «Самозанятость в beauty-сфере». Начало онлайн-мероприятия запланировано на 18:00. На семинаре планируется рассмотреть два важных направления: юридическое и санитарно-эпидемиологическое. Последнее касается в числе прочего косметических процедур на дому. Свои вопросы предприниматели из ГЗО смогут задать преподавателю медицинского права из областного медколледжа Андрею Рогожину и председателю комитета по инвестициям и развитию свердловского отделения «Опора России» Юлии Васильевой.

Уже открыта и регистрация на интенсив «Стартуй уверенно», который пройдёт осенью. Поучаствовать в нём предлагается как уже действующим, так и начинающим предпринимателям. Опытные бизнес-тренеры Станислав Сулла и Максим Щербинин помогут уральцам придумать жизнеспособный стартап, рассчитать все возможные риски и пути его развития. Каждого участника, прошедшего первый этап программы, будет сопровождать тьютор. По окончании обучения необходимо будет защитить свой бизнес-проект. Программа стартует 7 сентября.

«Мы запускаем новую акцию для слушателей наших образовательных программ, – отмечает руководитель центра “Мой бизнес” в Нижнем Тагиле Сергей Федореев. – С сентября все, кто завершил обучение на курсах и своевременно предоставил нам полный пакет документов, получат сертификаты от партнёров центра – фитнес-клуба “Халк” и сети книжных магазинов “Территория”. Смотрите в анонсах на нашем сайте отметку “акция”, записывайтесь, проходите обучение до конца и в дополнение к свидетельству о повышении квалификации мы подарим вам сертификат от одного из партнёров на выбор».

Напомним, за первые 6 месяцев 2020 года специалистами центра «Мой бизнес» только в Нижнем Тагиле было выдано 80 займов на общую сумму почти 105 млн рублей. На горячую линию СОФПП обратились более 4 тысяч жителей Горнозаводского округа. 376 человек прошли обучение в рамках различных программ фонда поддержки предпринимательства. Ещё более 5 тысяч уральцев стали участниками информационных вебинаров. Сотрудники центра «Мой бизнес» не прекращали трудиться даже в разгар пандемии коронавируса, когда многим пришлось соблюдать режим общей самоизоляции. Двери организации всегда открыты для предпринимателей, которые нуждаются в информационной или материальной поддержке, готовы учиться и осваивать новые бизнес-горизонты.