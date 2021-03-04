В аварии на улице Подгорной в Нижнем Тагиле пострадал ребёнок

Сегодня, 4 марта, около 11 часов в Нижнем Тагиле на улице Подгорной произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал ребёнок.

67-летний мужчина на Daewoo Nexia при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Opel Corsa, в котором находился 29-летний мужчина с 3-летним ребёнком. В результате аварии ребёнок был госпитализирован в ЦГБ с возможным сотрясением мозга. Как уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, пострадавший мальчик перевозился в детском удерживающем устройстве на заднем пассажирском сиденье слева. Водители были трезвы.

«Сотрудниками ГИБДД установлено, что автомобилем Daewoo Nexia управлял мужчина со стажем управления транспортным средством категории В 29 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. Водитель Daewoo Nexia направлялся домой, в транспортном средстве находился один. Точная причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение», — рассказали в отделе пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

​С начала 2021 года на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пассажиров.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу другим авто и пешеходам, движущимся по дороге.