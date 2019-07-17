В Астрахани завели 17 дел из-за махинаций с аварийным жильём

Следственный комитет по Астраханской области возбудил 17 уголовных дел о мошенничестве и превышении полномочий при переселении жильцов аварийных домов, сообщается на сайте СК. Среди фигурантов — исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ области, а также двое его предшественников. Олег Гужвинский, который был назначен исполняющим обязанности министра в августе 2018 года, задержан, передаёт ТАСС. В здании министерства работают сотрудники СК.

Поводом для возбуждения дел стало незаконное выделение из бюджета 47 миллионов рублей и нарушения при реализации программы переселения из аварийного жилья.

Ранее, 15 июля, в Астрахани проверили аварийные дома с участием заместителя генерального прокурора Андрея Кикотя, во время проверки были обнаружены многочисленные недочёты. После этого Кикоть резко раскритиковал Гужвинского на совещании.