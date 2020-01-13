В Астрахани поезд опоздал почти на час из-за бежавшего по рельсам верблюда (ВИДЕО)

Пассажирский поезд Ташкент — Москва задержался на 44 минуты неподалёку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги (филиал РЖД) пишет РИА Новости.

Инцидент произошёл в середине дня 5 января на перегоне Кигаш — Разъезд N2 Астраханского региона. На графике других поездов это не сказалось.

На снятом очевидцем видео верблюд бежит по железнодорожному пути впереди поезда и не реагирует на сигналы машиниста. Мужчина за кадром отмечал, что сначала верблюд бежал со скоростью 22 км/ч, затем замедлился до 13 км/ч.

В Приволжской железной дороге выразили обеспокоенность в связи с тем, что в Астраханской области участились случаи выхода диких и домашних животных на железнодорожные пути: каждый инцидент несёт потенциальную угрозу травмирования пассажиров и работников локомотивных бригад.