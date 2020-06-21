В Астрахани кандидат в губернаторы убила своего сына и использовала его смерть для политических спекуляций

В Астрахани 19 июня 2020 года было обнаружено тело 12-летнего мальчика, который пропал 4 марта. Залитый бетоном труп был обнаружен в подвале дома, принадлежащего брату ребёнка. По подозрению в убийстве задержана мать мальчика Галина Морозова — известный в городе политик. Она работала помощницей действующего депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олега Шеина, а также была кандидатом в губернаторы.

Как пишет местное издание «Астраханские новости», 6 марта Морозова и её муж обратились в полицию с заявлением об исчезновении их 12-летнего сына. Согласно их показаниям, 4 марта мальчик ушёл из дома в школу и не вернулся. Ребёнка искали всем городом на протяжении нескольких месяцев. При этом мать распространяла информацию, что её сын бегает и прячется, якобы его много раз видели в разных местах города, также она регулярно «опознавала» его на записях камер видеонаблюдения.

Как пишет АТК «Медиакиллер», всё это время Морозова использовала «пропажу» своего ребёнка как повод призвать голосовать против поправок к Конституции и рассказать про коронавирус. В настоящее время соответствующие сообщения в социальных сетях политика удалены.

По данным следствия, мальчик ушёл из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня. 56-летняя мать в порыве гнева ударила своего сына гантелей, отчего тот умер. Сейчас Галина Морозова находится под стражей.

Чтобы Морозова не ассоциировалась с Шеиным и «Справедливой Россией», партийные политтехнологи стали распространять в телеграме и социальных сетях информацию, что женщина весной этого года вышла из партии, а перед этим разругалась с депутатом. При этом справороссы также решили использовать новость о гибели ребёнка для очернения политических конкурентов. В частности, в сети стала появляться информация, что после выхода из СР Морозова намеревалась баллотироваться в гордуму от КПРФ.