В Астрахани 30 человек госпитализировали после отравления хлором в бассейне, шестеро детей в реанимации

В бассейне в Астрахани произошло массовое отравление парами хлора, сообщается на сайте регионального Минздрава. Посетители почувствовали себя плохо во время занятий утром.

По словам главы ведомства Алексея Спирина, все пострадавшие находятся в сознании, их госпитализировали, предварительный диагноз — острое отравление парами хлора. Минздрав сообщает о 26 пострадавших, 19 из которых — дети в возрасте от 5 до 12 лет. Шесть детей находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. После заявления Минздрава ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС сообщил, что число госпитализированных выросло до 30, 21 из них — ребёнок. Увеличилось ли число попавших в реанимацию, не сообщается.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности: по версии следствия, работники спорткомплекса нарушили технологию очистки бассейна, из-за чего вредные вещества попали в воду или воздух.

Отмечается, что ситуация находится на особом контроле Министерства здравоохранения Астраханской области.