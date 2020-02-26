В Асбесте суд арестовал обвиняемого в изнасиловании женщины

Асбестовский городской суд арестовал на два месяца 32-летнего рецидивиста, обвиняемого в изнасиловании и ограблении девушки в посёлке Малышева, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.

По данным следствия, вечером 20 февраля обвиняемый заметил на остановке привлекательную женщину. В одном автобусе вместе с ней он проехал до посёлка Малышева, там проследовал за своей жертвой до малолюдного места, где и совершил преступления, считают в СУ СКР. Следствие отмечает, что мужчина после изнасилования забрал у женщины деньги. В ближайшее время силовое ведомство решит, будет ли в связи с этим предъявлять арестованному новое обвинение.

С места происшествия мужчина скрылся, в дальнейшем он хотел уехать на север Урала на заработки, но в итоге его задержали полицейские Невьянска на трассе, ведущей в сторону Ивделя, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, задержанным оказался трижды судимый за изнасилования житель Среднего Урала по прозвищу Казаня, он освободился из ИК-62 (Ивдель) в ноябре 2019 года.

«Собственной семьи у него нет. До момента совершения преступления проживал с матерью. Два раза за насилие над женщинами он привлекался к уголовной ответственности Артинским судом и один раз — Режевским судом, в 2003, 2005 и 2013 годах», — рассказал Горелых.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, соединённое с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).