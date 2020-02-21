В Асбесте ищут подозреваемого в ограблении и изнасиловании девушки

Накануне в посёлке Малышева неизвестный ограбил и изнасиловал девушку, после чего через Асбест уехал в Рефтинский, сообщают несколько городских пабликов в соцсети «ВКонтакте». К записям прикрепляют фотографии мужчины, снятые камерой в автобусе.

В группе «ЧП | Асбест» утверждают, что накануне вечером «в посёлке работало много силовиков», которые опрашивали местных жителей. В сообществе «Инцидент Асбест» предполагают, что преступление произошло возле гаражей. Подробности происшествия пока неизвестны.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области заявили, что не комментируют инцидент в интересах следствия.