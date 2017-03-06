В Асбесте сотрудник ГИБДД сбил двух пешеходов на личном автомобиле
Накануне вечером в Асбесте сотрудник ГИБДД около пешеходного перехода в районе завода УралАТИ сбил двух мужчин. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, полицейский ехал на личном автомобиле Chevrolet Cruze с развода на дежурство. После аварии водитель вызвал ДПС и скорую. Оба пострадавших пешехода были госпитализированы. По данным E1.ru, по состоянию на 9 часов вечера один из них был в коме в реанимации, второй – в отделении травматологии с переломом плеча. Известно, что один из пешеходов в момент аварии был пьян.
«Он рассказал, что совершил наезд на двух пешеходов в районе улицы Плеханова примерно в 40 метрах от пешеходного перехода на неосвещённом участке дороги. Граждане, нарушая правила, переходили дорогу», – пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Управлением Следственного комитета по Свердловской области по факту ДТП инициирована проверка.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: Асбест LIVE/vk.com