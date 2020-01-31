В Асбесте пьяный водитель врезался в дерево, уходя от погони ГИБДД (ВИДЕО)

В Асбесте нетрезвый автолюбитель врезался в дерево, пытаясь скрыться от погони ГИБДД. Ранее 31-летний задержанный уже неоднократно привлекался за пьяную езду.
«Иномарка была замечена нарядом ГИБДД в районе дома № 19 по улице Советской. Требование об остановке водитель проигнорировал. В районе дома № 7 водитель Toyota не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, съехал с дороги и допустил наезд на дерево», — рассказали E1.ru в управлении ГИБДД по Свердловской области.
Медики установили у мужчины состояние алкогольного опьянения. При этом сам автовладелец настаивал, что не управлял иномаркой.
«В 2016 году этого водителя уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение и лишали прав. В 2017 году его вновь задержали пьяным за рулём и привлекли уже к уголовной ответственности. В 2018 году он, будучи лишённым права управления, снова был задержан при управлении транспортным средством», — добавили в ведомстве.