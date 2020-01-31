В Асбесте пьяный водитель врезался в дерево, уходя от погони ГИБДД (ВИДЕО)

В Асбесте нетрезвый автолюбитель врезался в дерево, пытаясь скрыться от погони ГИБДД. Ранее 31-летний задержанный уже неоднократно привлекался за пьяную езду.

«Иномарка была замечена нарядом ГИБДД в районе дома № 19 по улице Советской. Требование об остановке водитель проигнорировал. В районе дома № 7 водитель Toyota не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, съехал с дороги и допустил наезд на дерево», — рассказали E1.ru в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Медики установили у мужчины состояние алкогольного опьянения. При этом сам автовладелец настаивал, что не управлял иномаркой.