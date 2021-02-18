В Асбесте полицейский выписал штраф за хулиганство женщине, сделавшей ему замечание за отсутствие маски (ВИДЕО)

Начальник службы участковых уполномоченных города Асбеста майор Александр Романюк попал под служебную проверку после того, как выписал штраф местной жительнице за сделанное ему замечание об отсутствии маски, пишет ЕАН.

Видео было опубликовано в группе «Народное телевидение Асбеста» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошёл 7 октября 2020 года. На записи видно, что майор Романюк в форме находится в магазине «Лакомка» на улице Королёва, 29, на нём нет маски, в то время как действует масочный режим. Одна из покупательниц сделала ему замечание, а после этого начала снимать нарушителя на телефон.

Полицейский несколько раз пытался прервать видеосъёмку, отнимал у женщины телефон, а потом возвращал; в итоге он силой вытащил женщину из магазина. Как сообщается в социальной сети, после этого Романюк составил на эту женщину протокол, она была привлечена к ответственности по статье «Мелкое хулиганство, выражающееся нарушением общественного порядка, неуважением к обществу».