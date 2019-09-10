В Асбесте пенсионерка скончалась после платного приёма у кардиолога

В городе Асбесте 74-летняя женщина скончалась, выйдя с платного приёма от врача-кардиолога, по совместительству депутата гордумы Михаила Железнова, со ссылкой на депутата Асбестовской городской думы Наталью Крылову пишет Ura.ru.

Сам медик подтвердил факт ЧП, отметив, что всеми силами пытался помочь пенсионерке.

«Она вышла из здания и упала. Я через две минуты приступил к реанимации. Ассистенты принесли мне кардиограф, я снял ЭКГ и начал непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию лёгких. Потом передал пациентку скорой», — рассказал Железнов.

По словам врача, женщина, скорее всего, скончалась от тромба, себя виновным в ситуации он не считает.

«Пациентка пришла ко мне в первый раз. В 74 года у неё был целый "багаж" заболеваний. Утром ей было плохо, она вызвала скорую, ей предложили госпитализацию — отказалась. Пошла ко мне на приём. То, что она умерла после него, — это просто стечение обстоятельств», — говорит медик.

По мнению депутата, случай с погибшей пациенткой сейчас используют его оппоненты.