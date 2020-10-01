В Асбесте отказались закрывать детский сад после заражения двух сотрудников коронавирусом

Два сотрудника детского сада № 2 в Асбесте заразились коронавирусом, однако, несмотря на это, закрывать учреждение не стали, пишет E1.ru.

Как пояснили в детском садике, признаки ОРВИ у сотрудников появились в отпуске, женщины сразу сообщили об этом начальству и изолировались дома.

«Это младший обслуживающий персонал. Они ни с кем не контактировали. В отпуске у работников появились признаки ОРВИ, поэтому они остались дома. У них сразу взяли тесты на коронавирус, и они оказались положительными. Сейчас всех контролируют, кто в отпуске, кто на больничном», — сообщили в детском саду.

В оперативном штабе сообщили, что садик закрывать на карантин не будут.