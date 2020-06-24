В Асбесте местные жители забили мужчину, пристававшего к детям

В Асбесте на аллее Победы местные жители избили нетрезвого мужчину, который приставал к горожанам, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. От полученных травм мужчина скончался в больнице через несколько дней. На размещённых в соцсетях видеозаписях с места происшествия видно, как пьяный полуобнажённый мужчина ходит между лавочек по аллее, пританцовывает и пристаёт ко всем отдыхающим, включая детей. Затем несколько человек начали с ним драку, один из них уронил погибшего на тротуар, тот остался лежать, а остальные участники конфликта разошлись.

«Конфликт произошёл на почве злоупотребления алкоголем. Мужчину с места происшествия доставили в больницу, однако травма оказалась несовместимой с жизнью. Он скончался. Подозреваемого сотрудники полиции территориального ОВД установили и задержали по горячим следам», — рассказал Горелых.

По словам полковника, погибшим оказался 34-летний местный житель. Горелых отметил, что собранные по данному факту материалы представители МВД для дальнейшего расследования по подследственности направили в региональный СКР.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, проведён осмотр места происшествия, проводятся допросы», — рассказали в СК.

По итогам следствия будет дана объективная оценка действиям подозреваемого, заключили в пресс-службе.