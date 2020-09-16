В Асбесте ливень затопил подъезд жилого дома (ВИДЕО)

В Асбесте вечером 15 сентября ливень затопил подъезд жилой девятиэтажки, сообщают очевидцы в паблике «Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по фотографиям и видео, вода струями бежит с крыши и скапливается лужей на лестничной клетке, а затем ручьём стекает вниз.

На пост в соцсети отреагировал официальный аккаунт правительства Свердловской области, попросив жителей обратиться в управляющую компанию «Дом сервис и К». В самой УК в комментарии Znak.com сообщили, что проблема не в них, а в действиях Фонда капитального ремонта региона. Что именно сделали не так рабочие, выполняющие ремонт, в управляющей компании не уточнили. В пресс-службе Фонда заявили, что прокомментируют инцидент позже.

ГУ МЧС по Свердловской области ранее объявляло штормовое предупреждение на 16 сентября. По данным синоптиков, в регионе всё ещё ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 18 метров в секунду.