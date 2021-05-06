В Асбесте из-за природного пожара введён режим повышенной готовности (ВИДЕО)

Власти Асбеста ввели режим повышенной готовности из-за лесного пожара, который второй день тушат неподалёку от населённого пункта, со ссылкой на городскую администрацию пишет ЕАН.

«На место был направлен дежурный караул 61-й пожарно-спасательной части. Для тушения лесного пожара и предупреждения его перехода на индивидуальные жилые дома в районе Папанинцев была привлечена группировка сил и средств в составе 57 человек и 12 единиц техники», — сообщили в администрации Асбеста.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что пожар на площади 1 га локализован, тушение огня продолжается. Ранее сообщалось, что огонь уже вплотную подобрался к посёлку Папанинцев — до него осталось меньше километра.

Напомним, в «Авиалесоохране» ранее сообщали, что по состоянию на утро 6 мая в Свердловской области зафиксировано 9 лесных пожаров на площади 371 га. В ведомстве подтвердили, что в регионе активно горели леса в окрестностях Асбеста и неподалёку от Нижне-Сысертского водохранилища.