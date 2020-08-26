В Асбесте главу детсада приговорили к 2,5 годам колонии за присвоение премий подчинённых

Асбестовский городской суд приговорил экс-заведующую МБДОУ «Детский сад № 35» Ирину Москвину к 2,5 годам колонии общего режима за то, что она присвоила себе 1,8 млн рублей, которые выделялись на премии её подчинённым, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, женщина присваивала деньги в период с 2014 года по март 2019 года. Чтобы получить деньги, она неправомерно повысила премии части сотрудников, после чего требовала с них излишне начисленные средства якобы для того, чтобы отремонтировать учреждение.

Женщину признали виновной по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, совершённое в особо крупном размере»).

В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что суд удовлетворил иск прокурора города о взыскании более 1,8 млн рублей в бюджет Асбестовского городского округа. Приговор в законную силу не вступил.