В Асбесте экс-начальницу ЖЭУ поймали при получении взятки 

Следственным отделом по городу Асбест СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, ранее занимавшей должность начальника ЖЭУ в муниципальном унитарном предприятии посёлка Рефтинский — женщина обвиняется в получении взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным следствия, в сентябре 2020 года обвиняемая, занимая указанную должность, получила от осуждённого к обязательным работам мужчины взятку в размере 32 тысяч рублей.

«Деньги были получены за то, чтобы обвиняемая, в силу занимаемой должности осуществлявшая контроль за выполнением обязательных работ, освободила мужчину от фактического выполнения этих работ», — отметили в СК.

В ходе расследования уголовного дела следователем СКР выполнен комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В частности, во время следствия допрошен ряд свидетелей, осмотрены место происшествия, документы, предметы и оперативные видеозаписи, на которых запечатлён момент изобличения обвиняемой.

Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.