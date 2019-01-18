В Асбесте единоросса оштрафовали за оскорбление коллеги

Депутата Асбестовской гордумы от «Единой России» Елену Таниди оштрафовали на тысячу рублей за «оскорбление, унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме», рассказала Znak.com депутат Наталья Крылова.

По её словам, штраф был выписан Таниди за то, что она назвала коллегу Евгения Шабанова «тупорылым» прямо в зале заседаний местной думы, в присутствии коллег. Шабанов счёл это высказывание оскорблением, имеющим негативную оценку его личности, что является унизительным для него, и обратился в суд. В суде Таниди произошедшее не отрицала, поэтому в соответствии с частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ ей был назначен штраф.

«Таниди является педагогом, директором школы в посёлке Белокаменный. Учит детей! Это ей не мешает на заседаниях думы вести себя как натуральный гопник, оскорблять и унижать других депутатов, если у них другая точка зрения. Хорошо бы поведение депутата Таниди разобрать на местном политсовете "Единой России", а также в отделе образования», — пожаловалась Крылова.

Оппоненты группы депутатов Натальи Крыловой выразили готовность помочь проштрафившейся коллеге искупить свою вину.