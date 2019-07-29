В Асбесте двух мужчин обвинили в нападении на офис микрозаймов ради 27 тысяч рублей

В Асбестовский городской суд передано уголовное дело двух жителей Арамиля, которых следствие считает участниками нападения на офис микрозаймов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Нападение произошло 6 июня 2019 года около 17:00. По версии следствия, обвиняемые прибыли в Асбест из Арамили на автомобиле KIA Optima, причём приехали они именно ради хищения средств из микрофинансовой организации. Мужчины вбежали в офис, сразу направились к менеджеру и приставили ей нож к горлу, рассказали в прокуратуре. Обезвредив работницу компании, нападавшие стали обыскивать помещение и нашли 27 тысяч рублей.

Затем злоумышленники перемотали кисти рук менеджера и скрылись с похищенными деньгами на том же автомобиле KIA.

По сведениям официального представителя МВД РФ Ирины Волк, мужчины, которых обвиняют в разбое, были задержаны местными полицейскими при участии Росгвардии. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия»), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 10 лет. По ходатайству следователя судом им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.