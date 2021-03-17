В Артёмовском третьеклассник спас взрослого мужчину на пожаре

Ученик 3 класса одной из школ Артёмовского спас 32-летнего мужчину, который пьяным спал в своей квартире во время пожара, пишет местное издание «Егоршинские вести».

По данным СМИ, мальчик шёл по улице Октябрьской и увидел дым из квартиры на первом этаже. Мальчик сообщил о пожаре взрослым, после чего залез в квартиру через открытую форточку и открыл изнутри входную дверь. Оказалось, что на включённой плите лежал ботинок. Школьник самостоятельно справился с пожаром, выбросив горящую обувь из окна.

Тушить пожар выезжали 9 спасателей, но все закончилось ещё до их приезда. Пьяного хозяина квартиры, надышавшегося дыма, отвезли в больницу. Пожарные сообщили, что смелого и находчивого мальчика обязательно наградят.