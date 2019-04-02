В Артёмовском пьяные пассажиры, закурившие на АЗС, сожгли бензоколонку (ВИДЕО)

На АЗС на окраине города Артёмовского в Свердловской области из-за закурившей нетрезвой компании загорелась бензоколонка, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Ura.ru.

По информации полиции, на заправку на «девятке» приехали трое жителей села Покровское. Водитель был трезв, а его пассажиры пьяны.

«В то время, пока автомобиль заправлялся, мужчины закурили прямо на территории заправки. После этого один из них, 30-летний Иван С., ради шутки поднёс горящую зажигалку к открытому бензобаку. Вспыхнула крышка бензобака, заправочный шланг и сама заправка», — рассказал источник.

Пассажиры автомобиля поспешили отбежать на безопасное расстояние, водитель запрыгнул в машину и отогнал её в сторону. Затем троица огнетушителем и снегом погасила пожар. Они выразили готовность компенсировать ущерб хозяину АЗС.