В Армении подали в отставку трое министров и двое губернаторов

В Армении подали в отставку исполняющие обязанности министров образования и науки, охраны природы, а также территориального управления и развития — Левон Мкртчян, Арцвик Минасян и Давид Локян, со ссылкой на заявление партии «Дашнакцутюн» пишет Panarmenian.net. Кроме этого, заявления об уходе со своих должностей подали губернатор Ширакской области Артур Хачатрян и глава Арагацотнской области Ашот Симонян.

Уточняется, что отставки связаны с выходом «Дашнакцутюн» из политической коалиции с правящей Республиканской партией.

Накануне об отставке заявил исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодёжи Армении, член партии «Процветающая Армения» Грачья Ростомян, который присоединился к протестам оппозиции.

Армянская революционная федерация (АРФ) «Дашнакцутюн» объявила о выходе из коалиции накануне. Партия заявила, что парламент Армении должен избрать премьер-министра, которому доверяет народ и который сможет преодолеть политический кризис. После выхода «Дашнакцутюн» из коалиции у Республиканской партии осталось большинство в парламенте — 58 мандатов.

Премьер-министр Армении, в руках которого после конституционной реформы 2015 года сосредоточена почти вся власть в стране, избирается парламентом. Для избрания нужно получить простое большинство голосов — 53 из 105.

Напомним, с 13 апреля в Армении проходили акции протеста против бывшего президента и главы Республиканской партии Сержа Саргсяна, которого выдвинули на пост премьер-министра. «Дашнакцутюн» поддержала его выдвижение. Парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна премьером. Спустя неделю он по требованию демонстрантов покинул свой пост. Исполняющим обязанности премьера стал другой член Республиканской партии Карен Карапетян.

25 апреля переговоры Карапетяна и главы оппозиционного парламентского блока «Елк» Никола Пашиняна, который возглавляет протесты, сорвались. После этого Пашинян объявил о новых протестах — против Республиканской партии. «Елк» объявил о его выдвижении на должность премьера.