В Архангельской области три дела о неуважении к власти завели после доносов пенсионерки

В городе Котласе Архангельской области три дела о неуважении к власти завели после доносов 68-летней пенсионерки, пишет «Новая газета».

Из материалов, оглашённых в суде, следует, что речь идёт об Ольге Ильиной - по данным издания, она начала писать доносы ещё до вступления в силу закона об оскорблении власти и оставляет комментарии во «ВКонтакте» под ником «Алиса Василевская». Раньше она работала учителем русского языка и литературы.

Протоколы об оскорблении власти после её доносов составили на 46-летнюю многодетную мать Светлану Бакшееву, которая работает продавцом, и 47-летнего электромонтёра Дмитрия Попперека. Причем на Бакшееву Ильина написала семь доносов, каждый раз требуя оштрафовать её на 100 тысяч рублей. По первому протоколу Бакшеевой уже назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, по второму суд ещё не состоялся.

2 июля Ильина написала комментарий, в котором высказалась о «справедливости наказания» и «необходимости прецедента, который возник» после её доносов.