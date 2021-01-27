В Архангельской области к активистке пришла полиция из-за «митинга снеговиков»

В деревне Зачачье Архангельской области полиция начала проверку по факту митинга снеговиков возле дома местной активистки Елены Калининой, сообщила на своей странице «ВКонтакте» сама Калинина.

По её словам, 26 января она выложила в интернете фотографии снеговиков, стоящих с плакатами «Долой царя», «Вова, между нами всё кончено», «Это наша страна!» и «Мир хижинам, войну дворцам», а сегодня изымать плакаты у снеговиков приехала полиция.

«Вчера была великолепная погода. Слепила напротив своего дома на обочине дороги трёх красавцев и девочку-снегурочку. Потом пошла поменять рукавицы. Выхожу — и обомлела: мои подопечные ожили и заговорили. У каждого по плакату. Я не стала им затыкать рты. Пусть выскажутся, это их право. А утром приехала полиция, предъявили мне претензии, что снеговики орут не то, что положено. Заткнули им рты, забрали плакаты и отправили на экспертизу», — рассказала Калинина.

Протокол, по её словам, составлять не стали, так как «снеговики отказались свидетельствовать против себя». Сама Калинина удивлена действиям правоохранительных органов.

«С их помощью информацию о снеговиках не опубликует только ленивый. А так бы тихонько постояли и забылись», — комментирует Калинина.

Напомним, 23 января по всей стране прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, помещённого под стражу в СИЗО «Матросская тишина». Участие в них приняли до 300 тысяч человек. По их итогам Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело и начал 6 доследственных проверок по статьям о хулиганстве, нападении на сотрудников правоохранительных органов и вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность.