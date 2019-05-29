В Архангельске суд оштрафовал на 400 тысяч рублей журналиста, освещавшего мусорные протесты

В Архангельске журналист издания «Свободная речь» Дмитрий Секушин получил второй штраф в размере 200 тысяч рублей по части восьмой статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия»), со ссылкой на адвоката Елену Долганову пишет «ОВД-Инфо».
7 апреля корреспондент вёл репортажи с шествия и митинга, проходивших в знак протеста против строительства мусорного полигона на станции Шиес.
Во время судебного заседания журналист заявил, что не согласен с выводами полицейских, составивших на него протокол за участие в митинге 7 апреля. По его словам, он пришёл туда как корреспондент, после окончания протестной акции убрал пресс-карту. По мнению полицейских, отсутствие бейджа свидетельствовало о том, что Секушин пришёл на митинг как участник.
Суд встал на сторону полицейских и посчитал, что Секушин принимал участие в этих мероприятиях как активист. Ранее Секушина оштрафовали также на 200 тысяч рублей за участие в шествии, которое 7 апреля предваряло митинг (тогда он тоже был признан виновным по части восьмой статьи 20.2 КоАП).
По информации издания 29.ru, всего по итогам протестных акций 7 апреля в Архангельске в настоящее время оштрафованы 39 человек. Общая сумма штрафов превысила один миллион рублей. В числе оштрафованных значится также главный редактор портала «Новости дня 29» Евгений Богучарский — ему предстоит выплатить 30 тысяч рублей (по 15 тысяч за шествие и митинг).
«На суде мы с Секушиным настаивали на том, что исполняли свои профессиональные обязанности. Лично у меня не было никаких плакатов, я не выкрикивал никакие лозунги. Однако суд не принял во внимание мои доводы. Также в вину поставили то, что у меня не было на видном месте пресс-карты. Между тем у провластных журналистов тоже не было на видном месте бейджей. Однако на них протоколы полицейские почему-то не составили», — сообщал Богучарский.