В Архангельске суд оштрафовал на 400 тысяч рублей журналиста, освещавшего мусорные протесты

В Архангельске журналист издания «Свободная речь» Дмитрий Секушин получил второй штраф в размере 200 тысяч рублей по части восьмой статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия»), со ссылкой на адвоката Елену Долганову пишет «ОВД-Инфо».

7 апреля корреспондент вёл репортажи с шествия и митинга, проходивших в знак протеста против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

Во время судебного заседания журналист заявил, что не согласен с выводами полицейских, составивших на него протокол за участие в митинге 7 апреля. По его словам, он пришёл туда как корреспондент, после окончания протестной акции убрал пресс-карту. По мнению полицейских, отсутствие бейджа свидетельствовало о том, что Секушин пришёл на митинг как участник.

Суд встал на сторону полицейских и посчитал, что Секушин принимал участие в этих мероприятиях как активист. Ранее Секушина оштрафовали также на 200 тысяч рублей за участие в шествии, которое 7 апреля предваряло митинг (тогда он тоже был признан виновным по части восьмой статьи 20.2 КоАП).

По информации издания 29.ru, всего по итогам протестных акций 7 апреля в Архангельске в настоящее время оштрафованы 39 человек. Общая сумма штрафов превысила один миллион рублей. В числе оштрафованных значится также главный редактор портала «Новости дня 29» Евгений Богучарский — ему предстоит выплатить 30 тысяч рублей (по 15 тысяч за шествие и митинг).