В Архангельске против пяти человек завели дела о неуважении к власти из-за комментариев о свалке в Шиесе

Центр по противодействую экстремизму при МВД по Архангельской области инициировал пять административных дел по статье о неуважении к власти за комментарии о строительстве мусорного полигона в Шиесе, сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Речь идёт о комментариях в паблике «ВКонтакте» «Поморье — не помойка». По словам Чикова, сейчас точно известно о двух административных делах. Пользователь Александр Пушкин был оштрафован на 30 тысяч рублей, это решение обжаловано прокуратурой, так как вынесено мировым судьёй, а не районным. Кроме того, на Елену Макарову составили протокол на фразу «Они совсем оборзели». Чиков отмечает, что ещё троих человек — Татьяну Егорову, Евгению Казанцеву и Юрия Чеснокова — Центр «Э» ищет для возбуждения административных дел за комментарии в паблике.

Согласно документу, который опубликовал Чиков, начальник Центра «Э» по Архангельской области Дмитрий Воробьёв просит отдел «К» регионального МВД «предоставить информацию о лицах, создавших и администрирующих аккаунты пользователей» «ВКонтакте», передать их телефоны и адреса электронной почты, а также IP-адреса.