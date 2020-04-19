В Архангельске десятки пациентов и сотрудников психиатрической больницы заразились коронавирусом

У более 50 пациентов и сотрудников Архангельской государственной клинической психиатрической больницы первичный тест выявил коронавирусную инфекцию. В медучреждении объявлен карантин.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные областного оперативного штаба, здание больницы будет перепрофилировано. На одном этаже организуют инфекционное отделение для заболевших, а на другом — обсерватор для тех, кто попал в круг их близких контактов.

Как рассказал источник «Медузы» в Архангельской областной клинической больнице, куда поступил один из заболевших, предполагается, что источником заражения стала медсестра, которая недавно вернулась из Москвы. Собеседник издания добавил, что всего было выявлено 68 инфицированных.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».