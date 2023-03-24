В Арамиле горит здание научно-производственного комплекса (ВИДЕО)

Сегодня утром в Арамиле (Свердловская область) на улице Клубной вспыхнул огонь на производственно-складской базе научно-производственного холдинга ВМП по изготовлению лакокрасочных материалов. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, причина ЧП — толуол, легковоспламеняющийся растворитель, использующийся для разбавления краски. Он попал в куб с жидкостью и вызвал возгорание.

«В 10:23 на пульт пожарной охраны города Арамиль поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек», — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.

Площадь возгорания достигла 4 тысяч квадратных метров. В ликвидации огня задействованы 82 человека и 27 единиц пожарной техники. Эвакуировались 110 человек, идёт эвакуация сотрудников, работающих на соседних предприятиях. Тушение пламени осложняется сильным задымлением.

В ведомстве отметили, что пожарным удалось предотвратить распространение огня на склад с легковоспламеняющимися веществами. Также под воздействием высоких температур обрушилась стена здания на площади 100 квадратных метров. Сейчас внутри завода происходят хлопки ёмкостей с легковоспламеняющейся жидкостью. Для координации действий, сил и средств пожарной охраны на месте развёрнут оперативный штаб, для разведки обстановки задействована беспилотная авиационная система, отметили в ведомстве.

Пострадавших нет. В 13:11 огонь был локализован. Сейчас специалисты МЧС приступили к тушению внутри здания. Для доступа в помещения используется специнструмент.