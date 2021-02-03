В апреле возобновятся прямые вылеты в Турцию из Екатеринбурга

В авиакомпании «Победа» сообщили об открытии прямых рейсов в Стамбул из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Ранее перелёты за рубеж выполнялись только с пересадками из-за коронавирусных ограничений.

Как сообщили в пресс-службе компании, улететь в Турцию напрямую из Екатеринбурга можно будет уже с 1 апреля. Рейсы будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Кроме того, в правительстве РФ сообщили о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией. Рейсы возобновят уже с 15 февраля.

«Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва – Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва – Ереван, четыре рейса в неделю)», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Киргизию. Самолёты будут осуществлять полёты три раза в неделю по маршруту Москва – Бишкек. В Индию и Вьетнам можно будет вылететь два раза в неделю из Москвы, в Катар – трижды из Москвы, в Финляндию – дважды в неделю из Москвы и дважды – из Санкт-Петербурга.