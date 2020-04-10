В Ангарске горит исправительная колония, в которой заключённые устроили бунт

В Ангарске Иркутской области горит ИК № 15, где накануне заключённые устроили бунт из-за жестоких действий охранников. О нём на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Павел Глущенко.

По его словам, беспорядки начались с избиения сотрудником колонии осуждённого, который после этого в знак протеста «вскрылся», аналогичные действия совершили ещё 17 человек.

«Подожгли что-то в промзоне, дежурную часть. Колония оцеплена, общественную наблюдательную комиссию не пускают», — написал Глущенко.

По официальной информации ГУФСИН России по Иркутской области, 9 апреля осуждённый, содержавшийся в помещении штрафного изолятора за нарушение правил внутреннего распорядка, отказался от проведения личного обыска, толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других заключённых к противоправным действиям. Осуждённые из соседних камер ШИЗО разбили стёкла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы предплечий, напали на сотрудника учреждения.

Как пишет Baza, бунтующие заключённые за сутки сожгли лесопилку и свиноферму, которые находились на территории исправительного учреждения.

По данным Mash, колонию оцепили в радиусе пяти километров, дорога на Иркутск перекрыта. Ранее на территорию ИК ввели силовиков, но столкновения до сих пор продолжаются.

По словам осуждённых, которым удалось выйти на связь с родными, есть жертвы.