В Амурской области ввели режим ЧС из-за резкого подъёма воды в реках

Власти Амурской области 25 июля на заседании комиссии по ЧС приняли решение о введении в регионе режима ЧС, со ссылкой на заявление областного правительства пишет «Коммерсантъ».

По данным властей, в Приамурье подтоплено уже 112 жилых домов в восьми населённых пунктах, а также 997 приусадебных участков. Водные потоки повредили 156 км автодорог (45 участков) на территории 15 районов.

Сообщается, что вслед за подтопленной Ивановкой Зейского района затопило село Норск — населённый пункт, расположенный на левом берегу разлившейся реки Селемджи в 6 км ниже устья реки Норы (приток Селемджи). За считаные часы Норск начал уходить под воду, население в срочном порядке эвакуируется в пункты временного размещения в Февральске. По состоянию на 18:00 (12:00 мск) из Норска в Февральск эвакуированы 119 человек, в том числе 53 ребёнка.

Проходящие паводки на реках Селемджа и Зея отнесены к категории опасных явлений. Согласно прогнозам, всего в зону подтопления попадёт 21 населённый пункт в пяти муниципальных образованиях (Селемджинский, Мазановский, Свободненский, Серышевский, Благовещенский районы). Глава МЧС России Евгений Зиничев в пятницу намерен лично оценить обстановку в Амурской области. По данным ведомства, планируются облёт Мазановского и Селемджинского районов и координационное совещание по вопросу прохождения паводка.

Напомним, в конце июня паводок произошёл в Иркутской области. Стихия затронула 109 населённых пунктов. В зоне затопления оказалось более 11 тысяч жилых домов, в которых проживали почти 38 тысяч человек. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинской районы. Во время наводнения погибли 25 человек, ещё семь числятся пропавшими без вести.